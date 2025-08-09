「阪神−ヤクルト」（９日、京セラドーム大阪）阪神の湯浅京己投手が同点の七回から登板。無死一、二塁のピンチを鮮やかに切り抜けた。先頭の中村悠に対し簡単に２ストライクと追い込んだが、そこから４球連続ボールで四球を与えてしまった。続く岩田のバントは一塁線に転がり、大山と湯浅が見極めたがボールは切れずフェアで内野安打となった。無死一、二塁のピンチを招いた湯浅。それでも続く北村拓の送りバントは捕手の