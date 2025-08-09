「全国高校野球選手権・１回戦、佐賀北５−４青藍泰斗」（９日、甲子園球場）公立校最後の甲子園王者・佐賀北がサヨナラ勝ちで初戦を突破。優勝した２００７年以来、１８年ぶりの白星をマークした。甲子園の外野席では、佐賀北出身の人気女優が熱烈応援していた。帽子、サングラス、白いＴシャツ、日焼け帽子用のフェイスカバーをつけ、ほぼセンターの外野スタンド最上段で、ほぼすっぴんで応援していたのは、中越典子。「佐