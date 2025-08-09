50歳まで現役を続け、通算219勝をマークした元中日左腕の山本昌氏（59）が9日放送のフジテレビ「ジャンクSPORTSプロ野球トーク日本シリーズOB戦今ならアウトな昔の常識SP」に出演し、昭和の乱闘について明かす場面があった。プロ5年目の1988年9月9日の広島戦で初先発初勝利を挙げたが、実はこの試合で大乱闘が起こっていた。当時の監督は星野仙一氏で「何かと乱闘が多くて」。この試合以前の広島戦でも乱闘があり「カープ