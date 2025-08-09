明治安田J2リーグ第25節は8月9日、全国各地で計5試合が行われ、藤枝MYFCはアウェーでブラウブリッツ秋田と対戦、0-0で引き分けました。藤枝はこれでリーグ戦3試合連続ドローとなりました。 【明治安田J2リーグ第25節＝ソユースタジアム：4,790人】 藤枝MYFC0(0-0、0-0)0ブラウブリッツ秋田 ＜得点者＞ 【藤】なし 【秋】なし