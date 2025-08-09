【Ｊ２リーグ 第25節】北海道コンサドーレ札幌は、連勝を懸けアウェイでV･ファーレン長崎と対戦。前節鳥栖戦と変わらないメンバーで、引き続き３バックを採用し、Ｊ１昇格争いのライバルとの一戦にのぞんだ。試合は序盤から長崎に主導権を握られます。前半６分、右サイドからクロスをあげられ、フリーでシュートを打たれるもＧＫ高木の正面。長崎が決定機を迎えるも、救われます。自分たちの