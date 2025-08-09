静岡市で8月9日、将棋日本シリーズの静岡大会が開かれ、藤井聡太七冠と佐々木勇気八段の対局が行われました。 【写真を見る】藤井聡太七冠の対局に約1000人のファンが熱視線 将棋日本シリーズ静岡で大会 将棋日本シリーズJTプロ公式戦は、12人の棋士によるトーナメント形式で行われます。9日、静岡市では、二回戦第一局、藤井聡太七冠と佐々木勇気八段の一戦が行われました。 攻め合いとなった対局では