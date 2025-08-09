◆卓球◇ＷＴＴチャンピオンズ横浜第３日（９日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）女子シングルス２回戦が行われ、世界ランク１１位のカットマン・橋本帆乃香（デンソー）が同１位の孫穎莎（そん・えいさ、中国）に第１ゲームを先取したが、１―３で逆転負けを喫した。先手を取った。第１ゲームは橋本の精度の高いカット打ちで、孫のタイミングを外して１１―６で奪った。しかし、日本開催のホームだが、中国の大声援が鳴り響く中、孫が