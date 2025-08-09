俳優の杉浦太陽が、妻で元「モーニング娘。」辻希美（３８）が第５子を出産したことを報告した。９日にインスタグラムで「ご報告２０２５年８月８日第五子が誕生しました」と報告。「母子ともに健康です。『本当に幸せな出産だった』その妻の言葉どおり、家族みんなで迎えられた出産でした。娘の産声と、妻の幸せそうな笑顔。そして、子どもたちの感動の涙。その瞬間の光景は、私たち家族にとって、一生色あせない宝物に