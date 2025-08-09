サッカー女子のSOMPO・WEリーグは9日、長野Uスタジアムなどで開幕して2試合が行われ、新潟が長野を2―0で下し、白星発進した。日本代表MFの滝川が後半に先制点を決めた。C大阪ヤンマーとマイナビ仙台は0―0で引き分けた。