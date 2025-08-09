タレントの辻希美が9日、自身のインスタグラムを更新し、第5子となる女児を出産したことを報告した。母子ともに健康で、夫の杉浦太陽も同日に喜びのメッセージを投稿している。【写真】第5子となる女の子を出産した辻希美辻は「2025年8月8日に無事第5子を出産しました母子共に健康です18年ぶりの小さな小さな女の子です」と報告。「家族みんなに囲まれての出産をすることができ、最高に幸せなお産でした」「ついに私も5人