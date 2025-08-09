【モデルプレス＝2025/08/09】超特急・M!LKを筆頭に、数多くのボーイズグループを輩出している若手アーティスト集団・EBiDAN（恵比寿学園男子部）が、EP「EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR：TRACKS GIFT」を8月10日に配信することを発表した。【写真】EBiDAN、全9グループ集結で圧巻ライブ◆「EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR：TRACKS GIFT」配信決定同EPには、8月15日から3日間に渡り国立代々木競技場 第一体育館にて