元「モーニング娘。」でタレントの辻希美（３８）が９日、自身のインスタグラムを更新。第５子となる女児の出産を報告した。夫である杉浦太陽と４人の子どもたちが見守る中で女児を抱える写真を投稿した辻は「２０２５年８月８日に無事第５子を出産しました。母子共に健康です」と報告。「１８年ぶりの小さな小さな女の子です」と喜びを語った。出産には一家全員が駆けつけたそうで「家族みんなに囲まれての出産をすることが