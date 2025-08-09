◆第１０７回全国高校野球選手権大会第５日▽１回戦市船橋―明豊（９日・甲子園）明豊（大分）と市船橋（千葉）の１回戦は５回が終了し、４―０で明豊がリードしている。明豊は３回、相手の失策や守備の乱れなどで２死二、三塁とすると、「２番・三塁」でスタメン出場の藤翔琉（２年）が２点中前打を放って先制した。５回には２死走者なし３連打で２点を追加し、リードを４点に広げた。同校は５年連続１１度目の甲子園出