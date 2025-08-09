◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（９日・横浜）巨人は２―２の６回１死一、二塁で６番・増田陸に代打・坂本を起用した。その初球、二塁走者のキャベッジがスタート。坂本はバントの構えからバットを引く「エバース」でボール球を見逃してアシストすると、捕手の山本が三塁送球も、キャベッジのヘッドスライディングがわずかに早くセーフで盗塁成功。意表をついた三盗に場内はどよめきに包まれた。１死一、三塁となり