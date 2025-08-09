サントリー食品インターナショナルは、「生活者起点」という価値観でグループを束ねて、コーヒー・ティー・エナジードリンク・RTD（アルコール飲料）をグローバル展開の戦略カテゴリーと位置づけている。コーヒーカテゴリーでは「BOSS」ブランドを海外で展開している。タイでは「BOSS」のペットボトル（PET）でプレミアムコーヒーカテゴリーの創造に取り組んでいる。タイのコーヒー市場は拡大しており、この中でRTDコーヒ