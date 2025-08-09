HARIO社は、高速抽出を実現した新素材のペーパーフィルター「V60 コーヒーペーパーフィルター・メテオ」を開発し、発売している。同商品は、従来品と比べ約3倍の透過速度を実現。「雑味が出る前にクリアな液体のみを引き出すことができるため、浅煎りやシングルオリジンとの相性が良い」（HARIO社）とする。新素材を採用することで素早い抽出が可能となった。原材料に紙、バナナの仲間の植物であるアバカ（マニラ麻）、ポリ