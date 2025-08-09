◇第107回全国高校野球選手権第5日1回戦佐賀北5―4青藍泰斗（2025年8月9日甲子園）6年ぶり6度目となる夏の甲子園に出場した佐賀北（佐賀）は青藍泰斗（栃木）との接戦を制し、2007年の全国制覇以来、18年ぶりとなる夏の甲子園での初戦突破を果たした。試合前練習で女子マネジャーの家永そらさん（3年）がボールパーソンの一人を務め、選手権史上初となる女子のボールパーソンが実現した。史上初の大役を終えた家永さんは