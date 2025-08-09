任期満了に伴い9月28日に告示される石川・加賀市長選挙の立候補予定者説明会が8月9日に開かれ、立候補を表明している2つの陣営など4陣営が出席しました。加賀市長選挙の立候補予定者説明会では、市の選挙管理員会の担当者らが届け出書類の記入方法などについて説明しました。説明会にはすでに立候補を表明し4選を目指す現職の宮元陸氏と、元教員でファイナンシャルプランナーの東野隆一氏の陣営に加え、2つの陣営が出席し、選挙戦