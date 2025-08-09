◇第107回全国高校野球選手権第5日1回戦明豊−市船橋（2025年8月9日甲子園）5年連続出場の明豊（大分）が千葉の強豪・市船橋と対戦した。3回に敵失に乗じ、藤翔琉（とう・かける、2年）の中前2点打で先制。さらに5回2死一塁では1番の井上太陽（3年）が右翼フェンス直撃の適時三塁打を放ち加点した。井上は学校の生徒会長を務め、国立大志望。「学校の中で野球部は優遇されていると思うんです。周りの生徒から見ても