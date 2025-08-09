◇プロ野球パ・リーグ ロッテ-オリックス(9日、ZOZOマリン)オリックスは6回、太田椋選手のホームランで勝ち越しました。5連敗中と苦しむオリックスは両チーム無得点の5回表、ロッテ先発の小島和哉投手から紅林弘太郎選手、若月健矢選手、廣岡大志選手の3連打で満塁のチャンスを作ります。その後2アウトとなりますが、頓宮裕真選手がフルカウントから押し出しのフォアボールを選び先制に成功しました。その裏、先発のエスピノーザ投