◇プロ野球セ・リーグ DeNA-巨人(9日、横浜スタジアム)DeNAの先発・ケイ投手が逆転を許し怒りを見せました。巨人打線を1点に抑えていたケイ投手は6回、1アウトを奪うと3番・泉口友汰選手に対して初球、151キロのストレートを打たれライトスタンドへ同点のホームランを浴びます。続くキャベッジ選手にも初球を狙われヒットで出塁を許すと、フォアボールで1塁2塁、さらに盗塁を許し1塁3塁にされました。このピンチで代打・坂本勇人選