「ＤｅＮＡ−巨人」（９日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡのケイが六回途中３失点でＫＯ。降板を告げられるとボールをたたきつけるなど怒りを爆発させた。五回まで１失点に抑える粘投でリードを保っていたが、六回１死、泉口に同点ソロを被弾。なおも１死一、三塁から代打・坂本に左翼線への適時二塁打を浴び、勝ち越しを許した。このタイミングで三浦監督が交代を宣告した。するとケイは怒りのあまり手に持っていたボールをグ