アメリカのトランプ大統領が、ロシアとウクライナの停戦交渉をめぐり「領土の一部が交換される」との見通しを示したことに対し、ウクライナのゼレンスキー大統領は「占領者に土地を譲るつもりはない」と否定しました。トランプ大統領は8日、ロシアのプーチン大統領との首脳会談の日程発表に先立ち、ロシアとウクライナの停戦交渉について「双方の利益になるように領土の交換が行われるだろう」と述べました。トランプ氏は詳細を明