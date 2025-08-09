犬の耳掃除をするときの「タブー行為」5選 1.綿棒を奥まで入れる 犬の耳道はL字型に曲がっており、人間の耳とは構造が異なります。綿棒を奥まで入れると、耳垢をさらに奥に押し込んでしまったり、デリケートな鼓膜や耳道を傷つけたりする危険があります。 これにより、炎症や感染症を引き起こす可能性もゼロではありません。耳の表面や入り口付近の見える範囲を優しく拭き取る程度にとどめ、奥の掃除は獣医師やプ