犬にとって危険な『夏の食べ物』5選 夏に旬を迎える食べ物の中には、犬にとって危険な食べ物があります。与える際に注意が必要なものもあるので、どのような食べ物が危険なのか把握しておきましょう。 1.イチジク イチジクに含まれるソラレンとフィシンという成分は、犬が摂取してしまうと中毒症状を引き起こす恐れがあります。主な症状に下痢や嘔吐、食欲低下、ヨダレの大量分泌、口内炎や皮膚炎といった症状があるので危険