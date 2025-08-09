今季のJリーグには合計35名の韓国人選手が登録されているが、彼らは必ずしもレギュラーとしてプレーできていない。そんな現状に韓国では危機感があるようだ。韓国メディア『My Daily』は8日、『日本のJリーグに韓国選手のレギュラーがいない…アジアの虎と言われた韓国サッカー、なぜこんな有様になったのか』というタイトルのコラム記事を掲載した。この記事では、現役時代にヴィッセル神戸や京都サンガでプレーした元韓国代表MF