9日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター DeNA−巨人』でゲスト解説を務めた内川聖一氏が、巨人・中川皓太について言及した。中川は、1−2の5回に先発・又木鉄平の後を受けてマウンドに上がると、梶原昂希を二ゴロ、蝦名達夫を空振り三振、佐野恵太を中飛と、1番から始まる打順を3人で片付ける。直後の6回表、泉口友汰の本塁打で同点に追いつく。内川氏は「泉口選手のホームランを呼び込んだのは、5回の中川投手