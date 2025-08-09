米国のトランプ政権による関税措置を巡り、赤沢経済再生相が９日、閣僚協議を終えて米国から帰国し、「相互関税」に関する米大統領令などの早期修正を求める考えを改めて表明した。赤沢氏は羽田空港で記者団に「一日でも、一刻でも早く」と述べた。日米両政府は７月下旬、相互関税率を１５％とし、負担軽減の特例措置を設けることで合意した。米国の６日付の連邦官報には欧州連合（ＥＵ）のみへの特例適用が盛り込まれたため、