「阪神−ヤクルト」（９日、京セラドーム大阪）阪神の先発・デュプランティエは５回３安打２失点と粘投した。勝敗はつかなかったが、４奪三振。１１３三振はＤｅＮＡ戦・バウアーと並び、リーグトップとなった。初回、１番の太田の右翼線二塁打に森下のファンブルが絡み無死三塁のピンチを背負うと、長岡に左犠飛を献上。二回、三回は無失点に抑えたが、四回は１死三塁から山田に右犠飛を浴びた。前回７月２０日・巨人戦（