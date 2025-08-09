佐賀競馬場では、この夏、高知競馬所属馬との交流競走が2週連続で行われる。両日とも佐賀・高知の各所属馬が最終競走で激突する。第1弾は「【佐賀×高知交流】SAGAリベンジャーズ×一発逆転ファイナルレース」で、8月17日（日）最終競走（ダ1400m）として実施。出走条件は、佐賀所属はC2級希望馬（直近3走が佐賀で着外）、高知所属はC3級選抜馬（直近3走が高知で着外）で、両陣営それぞれ最大6頭が出走できる。【地方競馬】道