金沢市営競馬は、8月18日（月）および19日（火）に予定していた本場開催を中止すると発表した。加賀地方では7日未明、線状降水帯による大雨が発生し、コースや施設の一部に影響が出たことから、安全面を考慮しての判断。【金沢競馬】11日・12日の開催を中止…大雨によるコース不良のため場外発売は予定通り実施なお、両日とも場外発売は予定通り実施される。8月13日（水）〜17日（日）の場外発売も予定通り行われる予定。8月