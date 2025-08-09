俳優杉浦太陽（44）が9日、自身のインスタグラムを更新。妻で、元モーニング娘。のタレント辻希美（37）の第5子出産を発表した。「ご報告」と題し「2025年8月8日第五子が誕生しました母子ともに健康です」と書き出し、新生児を交えた家族7人の写真をアップ。「『本当に幸せな出産だった』その妻の言葉どおり、家族みんなで迎えられた出産でした。娘の産声と、妻の幸せそうな笑顔。そして、子どもたちの感動の涙。その瞬間の光