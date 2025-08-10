米ウォルト・ディズニー・カンパニー／ルーカスフィルムと、『スター・ウォーズ』ドラマでキャラ・デューン役を演じたジーナ・カラーノが和解に至った。 格闘家出身のカラーノは、『デッドプール』（2016）でエンジェル・ダスト役を演じるなど映画界で活躍。2019～2020年に配信された「マンダロリアン」シーズン1・2では、主要キャラクターのひと