◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２５節横浜ＦＣ１―２浦和（９日・ニッパツ）Ｊ１は３試合が行われ、浦和はＦＷ小森飛絢（ひいろ、２５）の２ゴールで横浜ＦＣに２―１と勝利した。６月に加入した小森は、これで加入後公式戦５試合で４得点目。チームは今季苦手としていたアウェーで２勝目を挙げた。横浜ＦＣは７月２３日に就任した三浦文丈新監督（５４）のリーグ戦初戦を飾れず、７連敗となった。浦和の最前線に、小森というピー