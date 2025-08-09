こうの史代の同名漫画を原作に、昭和初期の広島・呉で暮らす平凡な主人公・すずのつつましい暮らしが、戦時下の空気に呑み込まれていく様を描いた『この世界の片隅に』（16）。世界最高峰のアニメーション映画祭、第41回アヌシー国際アニメーション映画祭で長編部門審査員賞を受賞するなど、国内外で絶賛されたこの名作が、終戦80年に合わせて全国でリバイバル上映中だ。今回のリバイバル上映に込めた思いを、舞台あいさつを終え