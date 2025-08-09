¡þMLB ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5-1¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º(ÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï5²ó¤Ë¥à¡¼¥­¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¤ÎµÕÅ¾2¥é¥ó¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢¾¡Íø¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1ÅÀ¤òÄÉ¤¦5²ó¡¢ÀèÆ¬¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥Ø¥¹Áª¼ê¤¬°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Â³¤¯¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥ÉÁª¼ê¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Õ¥é¥¤¤Î´Ö¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¥Ñ¥Ø¥¹Áª¼ê¤¬Ìá¤ê¤­¤ì¤º¡¢ÄËº¨¤Î¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¡£¤½¤ì¤Ç¤â2¥¢¥¦¥È¤«¤é1ÈÖ¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬·ù¤ÊÎ®¤ì¤ò¿¶¤êÊ§¤¦¤è¤¦¤Ë±¦Ãæ´Ö¤Ø¤ÎÆóÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤¹