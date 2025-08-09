全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は９日、新たに新体操が始まり、計８競技が５県で行われた。フェンシング男子団体では、東亜学園（東京）が７年ぶり６度目の優勝を果たした。フェンシング男子団体で優勝した東亜学園の小橋川月斗選手（３年）は「２年続けて表彰台に立てなくて悔しい思いをしたが、やっと優勝できた。決勝は苦しい試合だったが、前向きな声かけで盛り上げた。一人一人が個性を生かしてつかんだ勝