「全国高校野球選手権・１回戦、市船橋−明豊」（９日、甲子園球場）市船橋をまさかのアクシデントが襲った。２点ビハインドの四回、無死一塁から明豊の一走・岡田がスタートを切った。市船橋の花嶋が二塁へ素早くスローイングしたが、投手・諸岡の背中に直撃してしまった。思わぬ光景に甲子園のスタンドはざわついた。それでも諸岡は笑みを浮かべて女房役をきづかい、投球練習を行って問題がないことを確認。その後、無死