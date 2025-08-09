【北京＝照沼亮介】中国・北京市で、ロボットの国際展示会が始まった。人間と見間違う精巧な「人型」や、生成ＡＩ（人工知能）を搭載した「対話型」など約１５００体が並び、官民一体で開発と社会への実装を加速している。「ナイスパンチ！」「素晴らしいステップだ」――。会場一角の特設ボクシングリングは、身長約１３０センチの人型２体による熱戦に沸いていた。グラブやヘッドギアを装着し、無線を通じて遠隔操作する仕