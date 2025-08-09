「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１６・５」（１０日、都内某所）朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントを前に、９日は公開計量と会見が行われた。朝倉のマネジャーを務める伊師美和さんを巡り、対戦する２人が火花を散らした。ＢＤ１６のオーディションで伊師さんへの愛を語り、話題となった格闘家の修羅斗が、オープニングマッチで“沖縄のバケモノ”龍志と対戦。勝者が伊師さんとデートすることになっている