お笑いコンビ、納言の薄幸（すすき・みゆき＝32）が9日、X（旧ツイッター）を更新。体調不良から復帰した経緯を明かした。「元々の体質からくる代謝性の障害が神経に影響をしていた様で、検査する為入院してました。無事、昨日退院致しました」と報告した。そして「お医者さんのお陰で、本来の予定よりも、だいぶ早く退院出来ました。驚異的な回復力です！ご心配ご迷惑をおかけして、申し訳ありませんでした。私、今すこぶる元気で