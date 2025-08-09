第107回全国高校野球選手権大会は9日、佐賀北が1回戦に登場し、青藍泰斗（栃木）との激戦を制した。三塁ベンチ横には、ボールパーソンを務めた坂田悠真さん（3年）が祈るような気持ちで戦いを見つめた。2007年に「がばい旋風」で全国優勝を果たした時の監督で、現在は部のアドバイザーを務める百崎敏克さん（69）とは共通の趣味が高じた?コイ仲?。「これが師匠が見た景色なんだ」…。グラウンドでの貴重な時間をかみしめた。佐