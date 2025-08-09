同居するために二世帯住宅を建てて引っ越しをしてきた一家。家族はおじいちゃん、おばあちゃん、パパ、ママ、年長のお子さんの5人家族です。なんと、偶然にもお隣も同じ家族構成で二世帯住宅。共通点が多い2家族の中で、特におじいちゃん同士が意気投合したようです。第7話旗振り当番【編集部コメント】今日は斎藤さんの家が旗振り当番です。パパ、ママは仕事、おばあちゃんは用事でお出かけなので、おじいちゃんが旗振り当番を