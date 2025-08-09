『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』にソノニ役で出演し、話題となった宮崎あみさ。今回久々にグラビアでの登場となったが、最近はどのように過ごしていたのか。「今年の3月に前の事務所を退所して、それからは少しゆったりとした時間を過ごしていました。4月にはベトナムと韓国へ旅行したりしていたんですけど、この期間にファンミーティングを開催させていただいたりもして、初めて一人で企画からグッズ、MC中に流れるBGMまで考えまし