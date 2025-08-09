変わらぬ童顔の一方で、大人の表現力をグンと増した小池里奈が登場。「10代のころは “元気” って感じのグラビアが多く、20歳ごろからは “大人っぽさ”を求められるようになった気がします。当時はあえて表情を大人っぽくしていましたが、今は気張らずに表現できるようになりました。精神的に大人になったなと感じるのは、いろいろなことを受け入れられるようになったことですかね。以前は自分にも他人にも『こうあるべき』