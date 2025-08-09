そのエンジェルフェイスと白磁のような輝きを放つ「女神ボディ」を大胆に披露し、話題を呼んでいる江籠裕奈の3rd写真集『I DO Love』。自身でも「グラビアの被写体として、すごくいい状態だった」と胸を張る一冊がいよいよ8月20日より発売となる。「天気もよくて、気温も暑すぎず、食事も美味しくて、現地の方も優しくて……。昔からロケ運がいいんですが、今回もそれを感じました（笑）」撮影地のタイ・パタヤは連日の快晴。