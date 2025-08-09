◆ソフトバンク4―1日本ハム（9日、みずほペイペイドーム）首位攻防戦の初戦を託された有原は最初から気合が入っていた。その分、6回ぐらいからややへばりが出て抜け球も見え始めた。最大のピンチだった7回は万波に四球を与え、田宮には粘られた末に右前に運ばれて無死一、二塁。球数も100球が目前だった。この最大のピンチで、有原は信じる球を投げきった。水野にカウント1―1からチェンジアップを4球続けて二ゴロ併殺。外