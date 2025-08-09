福岡中央署は9日、福岡市中央区唐人町1丁目付近の道路上で8日午後6時15分ごろ、通行中の女子中学生が見知らぬ男から「足つぼをしないか」と声をかけられ、しばらく後をつけられる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は25〜30歳くらいで身長170〜175くらいの中肉。黒色短髪に水色半袖、黒色ズボン着用し、自転車に乗っていたという。