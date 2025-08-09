元「きのこ帝国」でミュージシャンの佐藤千亜妃（３６）が９日、公式サイトで第１子を出産したことを報告した。佐藤は「この度私事ではありますが、結婚５年目となるパートナーとの間に第１子を授かり、この夏、元気な男の子を無事に出産しましたことをご報告させていただきます」と明かした。仕事と並行しながら不妊治療に励んできた。「やっと迎えることができた命です。治療中の体調の波や不安、そして出産自体も想像以上