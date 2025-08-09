９日午後２時頃、十日町市越ヶ沢壬の国道２５２号線 越ヶ沢トンネル内で、柏崎市茨目の無職 伊倉智恵子さん（５９）が運転する軽乗用車と千葉県柏市の男性会社員（３９）が運転する普通乗用車が衝突しました。この事故で伊倉さんは十日町市内の病院に運ばれましたが、頭を強く打ち死亡しました。普通乗用車には合わせて３人が乗っていましたが、いずれも軽傷で命に別状はありません。現場は片側１車線の直線道路で、柏崎側からトン